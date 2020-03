Cronaca Il commissario Pietro Fois: "La Provincia di Sassari a fianco dei sindaci"

L’Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari e della Gallura, Pietro Fois, nel riconoscere gli sforzi del Governo, della Regione Sardegna, della Prefettura e di tutti gli Organi che, in sinergia, stanno lavorando per contenere l’emergenza, ha dichiarato nel corso di una assemblea pubblica «di essere pronto ad affiancare le attività dei sindaci e di mettere a diposizione le risorse e i mezzi della provincia, già presente in maniera capillare nei territori sia sulle strade che negli Istituti d’istruzione Superiore, con l’intento di sostenerne l’attività straordinaria degli amministratori locali nella gestione della crisi e per il contenimento dell’epidemia».