Coronavirus e terza età: un pensionato se ne fotte dell'ordinanza e finisce nei guai

Lui, un anziano pensionato di Usini, era andato a trovare i figli che da anni vivono e lavorano in Lombardia, nell'interland milanese. Quando è tornato in paese qualcuno gli ha detto dei provvedimenti in corso per contenere la diffusione del virus. Ma lui stava bene, niente febbre, nessun malessere, qualche acciacco della vecchiaia con il quale ormai convive senza problemi , quindi il contenuto dell'ordinanza non poteva riguardarlo.





Anzi, ci ha perfino scherzato sopra andando in giro nei bar, avrà perfino pensato che un bicchiere di buon vino di Cagnulari di Usini mette a posto qualsiasi virus. Ma i suoi compaesani non la pensavano così, dopo averlo ripetutamente invitato a osservare l'òrdinanza sono statio costretti a rivolgersi ai carabinieri della locale stazione. E così l'arzillo e sanissimo pensionato ha conquistato un primato : è il primo cittadino sardo ad essere incorso nel reato di inosservanza dell'ordinanza regionale adottata per ragioni di sicurezza dell'incolumità pubblica. Un primato che gli costerà poco più di un paio di centinaia di euro, 20o6 per l'esattezza e perfino una denuncia.









Il reato prevede fino a tre mesi di arresto. Ora è in quarantena obbligatoria, naturalmente osservato dai carabinieri, e avrà così il tempo di riflettere sui tempi che cambiano e che su questo virus venuto da lontano c'è poco da scherzare.

Vaglielo a spiegare che c'era una ordinanza del presidente della Regione che imponeva la quarantena obbligatoria per tutti coloro che, rientrando in Sardegna, provenivano dalle zone rosse, quelle dove il coronavirus ha creato più problemi.