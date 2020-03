Alghero e il coronavirus: momento impegnativo - E' necessario osservare strettamente le prescrizioni

“È un momento impegnativo – spiega il Sindaco Mario Conoci – nel corso del quale è necessario osservare strettamente ciò che viene chiesto con i nuovi provvedimenti statali e regionali che si aggiungono ai precedenti. C'è piena fiducia nell'operato del Governo e della Regione e delle autorità sanitarie, alle cui indicazioni siamo tutti tenuti ad attenerci. L'Amministrazione comunale lo fa con piena convinzione e allo stesso tempo è in campo secondo le proprie competenze per difendere la salute degli algheresi. Il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile si è già riunito più volte, la prossima riunione è prevista domattina, per applicare e far applicare le prescrizioni che riceviamo e per divulgare, con ogni strumento a nostra disposizione, le regole di comportamento. Rinnovo quindi la raccomandazione ad osservare le indicazioni che ci vengono dal Governo Nazionale e dalla Regione.





È necessario che vengano rispettate la distanza di almeno un metro i tutti luoghi aperti al pubblico, in particolare nei luoghi chiusi, così come è importante dotare gli stessi luoghi di presidi per la pulizia delle mani. Evitare sempre e ovunque gli assembramenti. Penso sia di buon senso, inoltre, sconsigliare il più possibile l’arrivo e il rientro in Sardegna di coloro che provengono dalle zone maggiormente colpite. Il rientro in famiglia, oltre a poter essere condizionato alla quarantena in casa per 15 giorni, senza gli adeguati controlli rischia di mettere in pericolo i familiari e soprattutto gli anziani con i quali si viene in contatto. Esprimo infine, sicuramente a nome di tutti gli algheresi, vicinanza agli operatori sanitari che sono impegnati in questa emergenza”.









Da segnalare che l'amministrazione comunale, attraverso la propria rete di servizi di controllo, sta effettuando verifiche e accertamenti in relazione a possibili arrivi di persone provenienti dalla Penisola e da aree classificate come zone rosse. Controlli , a cominciare dalle seconde case, necessari per salvaguardare possibili contagi in ambito locale. Da ricordare a questo proposito che una ordinanza del presidente della Regione prescrive la messa in quarantena dei soggetti in questione unitamente a specifiche informative sui luoghi e le persone frequentate. Sono in corso inoltre iniziative con l'autorità sanitaria per facilitare la consegna del materiale anticontagio a cominciare dalle mascherine.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna, varati oggi con le nuove misure di contrasto e contenimento per la gestione e la prevenzione dell'emergenza da COVID-19, introducono ulteriori prescrizioni che devono essere rispettate con grande attenzione.