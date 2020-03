Alghero: surfista sbattuto contro la scogliera

Una volta dato l'allarme sono intervenuti i Vigili del Fuoco con il reparto dei sommozzatori, gli agenti della Polizia locale e una unità medica del 118. Il giovane surfista è stato recuperato, un po' ammaccato, qualche livido ,ma niente di più. Avrà anche qualcosa da raccontare e forse anche da riflettere sulla necessità che in mare un po' di prudenza non guasta.

Per un surfista vento e onde rappresentano una ghiotta occasione per praticare uno sport non privo di rischi. Ma la passione di cavalcare le onde e sfidare il vento è troppo forte per stare a guardare. Così nel pomeriggio di oggi sabato 7 marzo, un giovane surfista si stava esibendo davanti ai bastioni del lungomare quando improvvisamente ha perso il controllo della sua tavola restando imprigionato dalla corrente che lo ha sbattuto più volte sulla scogliera sottostante le vecchie mura aragonesi.