Alghero: sospendere almeno per due mesi la riscossione dei tributi

Inoltre, per fare in modo che l’intento del Legislatore - che con le novità introdotte dal decreto fiscale 2020 ha voluto permettere al contribuente un tempo di ravvedimento maggiore riducendo il carico delle sanzioni previsto dalla precedente normativa - venga pienamente garantito, con la mozione proposta chiediamo anche che il Sindaco si impegni ad impartire precise disposizioni a SECAL e STEP, perché le stesse diano corso ad accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento solo per tributi relativi all’annualità che sta andando in prescrizione (per esemplificare nel 2020 unicamente attività di accertamento relativa all’anno 2015)". Concludono i consiglieri di minoranza.

Pietro Sartore, Gabriella Esposito, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Mimmo Pirisi, tutti all'opposizione nell'assemblea civica algherese, hanano diffuso una nota riguardante questioni di natura fiscale. "Viste le novità in termini di ravvedimento operoso introdotte dal Decreto fiscale 2020, che ha introdotto la possibilità del ravvedimento Lungo anche per i tributi locali, abbiamo presentato una mozione che impegni il Sindaco a dare mandato alle società che per conto del Comune di Alghero gestiscono la riscossione dei tributi (SECAL e STEP) di sospendere per almeno 2 mesi la notifica di qualsiasi atto di controllo, provvedendo contestualmente a dare ampia notizia attraverso i vari canali informativi della possibilità introdotta dal decreto fiscale e garantendo assistenza ai cittadini che fossero interessati ad avvalersi di questa possibilità.