Sassari: da lunedì riparte Sirio

"Questi lavori ci hanno dato la possibilità di accogliere la richiesta fatta dal Sindaco di Sassari Nanni Campus di facilitare il transito dei ceri votivi durante la Festa dei Candelieri per questo" ricorda l'Amministratore Unico di ARST Chicco Porcu "abbiamo previsto dei dispositivi per il rapido stacco e riattacco delle linee aeree di alimentazione della metrotranvia che consentiranno" conclude Porcu "il passaggio indisturbato dei ceri votivi con uno sviluppo verticale superiore ai 4 m". Questo particolare accorgimento è stato predisposto nel punto dove i Candelieri svoltano, da Corso Vico, in direzione della Chiesa di Santa Maria. Lunedì mattina 9 Marzo, in concomitanza con la ripartenza del servizio di MetroSassari, la Polizia Locale opererà una perlustrazione della linea con l'obiettivo di rimuovere, all'occorrenza, le auto eventualmente in sosta sulla sede metrotranviaria.