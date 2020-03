Disturbi dello spettro autistico: c'è una proposta di legge

La proposta di legge promuove interventi finalizzati a qualificare il sistema dei servizi di accoglienza, supporto e inclusione delle persone. Per garantire il pieno godimento dei diritti di cittadinanza, inclusione, partecipazione attiva, educazione permanente, salute, e per supportare l'abilitazione sociale e lavorativa attraverso la partecipazione attiva della persona con ASD, la proposta mira a definire in modo univoco e chiaro percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali. L’auspicio è che la legge possa fare un corso quanto più rapido possibile per essere approvata ed intervenire finalmente sulla tematica di grande rilevanza per tutto il popolo sardo.

L’auspicio è che nel corso dell’iter di approvazione il testo possa essere sostenuto anche dalle restanti forze politiche presenti in Consiglio regionale. “Una legge capace di rispondere in modo concreto ai bisogni delle tante persone affette dalla patologia e delle loro famiglie” - afferma Loi - “L'obiettivo è intervenire in maniera organica su un tema che vede purtroppo la Regione Sardegna in grave ritardo.”