Coronavirus: ridurre al minimo la diffusione

La Prima commissione – ha proseguito Saiu - ha lavorato giorno e notte. Il provvedimento, che contiene interventi mirati al potenziamento del servizio sanitario e della protezione civile, è stato chiuso dopo un lungo e serrato lavoro. È previsto un fondo straordinario di 3.240.000 euro, misure specifiche per la riorganizzazione della protezione civile, un reclutamento straordinario di personale sia verso il servizio sanitario che verso la stessa protezione civile. Queste misure sono le più urgenti e si aggiungono a quelle prese dal governo. Bisogna lavorare insieme, - ha continuato Saiu - così come hanno fatto anche le forze politiche in questi giorni in Consiglio regionale con grande senso di responsabilità. Le proposte arrivate dalla maggioranza sono state approvate. Di fronte all’emergenza non bisogna perdere la testa, ma continuare a lavorare con serietà come stanno facendo tutti i volontari e il personale del servizio sanitario e della protezione civile anche qui in Sardegna”.