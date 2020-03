Alghero: il polo liceale Fermi adotta la didattica a distanza - Iniziativa antivirus

"Si tratta di strumenti già in uso mediante il registro elettronico ARGO - precisa Peretto - che potenziati, sono in grado di offrire, una didattica digitale accessibile ai ragazzi." Il Dirigente Scolastico chiede la massima collaborazione alle famiglie e agli studenti che dovranno seguire le indicazioni presenti sul sito dell’Istituzione Scolastica https://www.liceoalghero.edu.it/ e i tutorial esplicativi che i docenti stanno predisponendo. L’innovazione che contraddistingue l’I.I.S. Enrico Fermi di Alghero e le nuove tecnologie presenti, permettono di attuare in tempo reale la “Didattica a Distanza”, Consapevoli che l'istruzione non si deve fermare anche nei momenti di emergenza.









"Parallelamente, ci stiamo preparando ad attivare piattaforme di condivisione (messe a disposizione dal ministero dell’Istruzione) - aggiunge ancora il dirigente scolastico - dove sarà possibile vedere gli alunni ed interagire con loro, in modo da poter dare spiegazioni e correzioni, come in classe. Questa esperienza, se pur negativa dal punto di vista sociale, potrà contribuire a spingere la scuola verso l’innovazione tecnologica sempre più spinta. La scuola del futuro, nel nostro Istituto è sempre più vicina."

L'emergenza che ha portato alla sospensione delle lezioni, in tutta Italia, non ferma il polo liceale Enrico Fermi di Alghero, che in ottemperanza al DPCM del 4 marzo 2020 ha adottato modalità di didattica a distanza. L'iniziativa è stata adottata dal dirigente scolastico professor Mario Peretto dopu una riunione svoltasi al I.I.S. Enrico Fermi che ha permesso di organizzare, in modo tempestivo, un piano condiviso, tenendo conto della realtà della comunità scolastica.