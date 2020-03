Coironavirus: chiude l'università di Sassari

Tutte le novità saranno tempestivamente pubblicate sulla seguente pagina di riferimento https://www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/coronavirus-avvisi-e-aggiornamenti raggiungibile dall'home page dell'Università di Sassari www.uniss.it.

Gli uffici tuttavia non sono chiusi, ma per il personale tecnico-amministrativo è prevista la possibilità di attivare modalità di lavoro agile (qui nel dettaglio le misure urgenti adottate dall'Ateneo per l'emergenza Coronavirus: https://www.uniss.it/sites/default/files/news/misure_urgenti_codivoc_19_11.pdf ).