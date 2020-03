Coronavirus punge anche il carciofo: rinviata la sagra di Uri

"Purtroppo con nostro grande rammarico, tenuto conto del grande lavoro già svolto e delle spese sostenute, il D.P.C.M. del 4.3.2020 ci impone di rinviare a data da destinarsi la 30ª Edizione della Sagra del Carciofo.





Le norme restrittive dettate dallo stesso, volte a tutelare la salute pubblica, non ci permettono di svolgere la nostra più grande manifestazione, tanto attesa dalla comunità. Solo con la diramazione del DPCM si è avuta la certezza del blocco totale di tutte le manifestazioni nel territorio nazionale. Non nascondiamo il nostro stato d’animo, visto anche l’anniversario che avremo dovuto festeggiare. In queste ore ci siamo confrontati costantemente fra colleghi sindaci ed evidenziato la necessità di indirizzare alle Istituzioni Regionali una richiesta di aiuto non solo affinché l’impegno e le spese di una comunità per la realizzazione di eventi come il nostro, organizzati per tener vivi i piccoli paesi non vadano perduti, ma anche per garantire misure che sostengano economicamente le associazioni che investono in queste manifestazioni al fine di salvaguardarle.









Non scoraggiamoci e attendiamo ulteriori novità sull’argomento al fine di rialzarci. La trentesima edizione della Sagra del Carciofo non è annullata ma solo rinviata - concludono Lucia Cirroni e Angelo Garroni - il coronavirus non ci fermerà! "

Di seguito il testo della comuniccazione del rinvio da parte del sindaco di Uri Lucia Cirroni e del presidente della Pro Loco Angelo Garroni.