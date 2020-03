Comunità di recupero: dopo 30 anni di carcere e spaccio arriva la luce

Osservando come sarebbe potuta essere la vita se vissuta all’interno dei paletti descritti nella Via della Felicità, questi ragazzi stanno rivedendo la luce in fondo a quel tunnel buio in cui erano caduti. Ora sognano una nuova “vita normale”, con gli affetti da cui in precedenza hanno fatto di tutto per essere allontanati, un lavoro onesto e una vita sociale dove il marchio del criminale sia cancellato perché, come scrive l’autore L. Ron Hubbard nel libro “la Via della Felicità”: “Non esiste persona viva che non possa dar vita ad un nuovo inizio”.









Il racconto di A. termina con un’accorata esortazione: “ragazzi, se dovesse capitarvi che nell’anticamera del cervello vi passi in testa di provarci, vi prego non fattelo! È certo che andrete incontro all’autodistruzione della vostra vita! Non provateci per nessuna ragione al mondo, la vita è troppo bella per poterla distruggere con le proprie mani o con quelle degli altri. Buona vita da A.” Un augurio che i volontari fanno di cuore a tutti i ragazzi delle comunità che ce la stanno mettendo tutta per ripristinare l’onore e il rispetto di sé.

I 21 precetti etici contenuti nel libretto “La Via della Felicità”, ultima opera scritta dal filosofo L. Ron Hubbard, hanno fatto da guida ai ragazzi ospiti di due comunità del sud Sardegna, che negli ultimi mesi hanno seguito un percorso di recupero mirato a ristabilire quei valori etici e morali che li ha portati a conoscere l’ambiente del crimine e l’inferno che inevitabilmente ad esso si accompagna. Sei mesi di incontri settimanali con i volontari della Fondazione “La Via della Felicità”, durante i quali i ragazzi, senza inutili colpevolizzazioni ma sempre invitati a prendersi responsabilità, sono passati attraverso agli anni in cui una vita dissoluta e senza freni, li ha isolati dagli affetti più cari fino a perdere qualsiasi valore civico ed etico, portandoli ad attraversare più e più volte la soglia del carcere e buttando via gli anni migliori della loro vita. In una testimonianza scritta nella quale riassume oltre 30 anni di vita fatta di spaccio, rapine, furti, eroina e cocaina, carcere e solitudine, A. scrive: “ora dopo più di trent’anni di tossicodipendenza e di anni vissuti in carcere, mi ritrovo in comunità ad affrontare la vita vera e ammirarla per quello che è”.