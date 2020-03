Clamorosa protesta dei lavoratori dell'Enel - Sit In davanti alla sede

" I lavoratori dell'Enel vogliono riavere una vita normale. La mancanza cronica di personale ha portato ad una situazione invivibile nei posti di Lavoro. Centinaia le persone che non sono più presenti in organico, a fronte dello stesso servizio da rendere alla clientela. Dai lavoratori ciene chiesto il ripristino dei turni della reperibilità ordinaria come da contratto, ma l’azienda in tutta risposta strumentalizza anche i bollettini delle allerta meteo emessi dalla protezione civile, per obbligare i lavoratori a svolgere extra turnazioni, per sopperire alle gravi carenze in organico. Dalle 100 alle 160 ore di straordinario al mese, ore sotratte alle famiglie. Una situazione fra vita e lavoro da tempo compromessa in “e-distribuzione “.











E’ necessario il ripristino dei turni della reperibilità ordinaria come prescritto dal C.C.N.L, ovvero turnazioni composte da una settimana su quattro. Ma non è valso a nulla!!! Ecco perché protestiamo, mettendo a conoscenza la pubblica opinione in tutta la Sardegna. Faremo tappa in tutte le città dove esiste una sede di“e-distribuzione” Enel, per manifestare il nostro dissenso. Per noi Sardi - conclude il volantino di Cisal FederEnergia - , la dignità, l’orgoglio, le persone, le Lavoratrici e i Lavoratori hanno un valore inestimabile… e non li facciamo calpestare da nessuno! " I lavoratori sono costretti per esigenze di servizio a lavorare un numero di ore esorbitante, che spesso raddoppia il normale orario di lavoro, una situazione insostenibile al limite dello stress psicofisico, che mette a repentaglio, seriamente, la salute e la tranquillità del personale e delle proprie Famiglie. CONTINUE VIOLAZIONI DEL CONTRATTO! Acclarato che, le disposizioni contrattuali sono chiare in materia di reperibilità e che non esiste un regolamento parallelo e unilaterale sulle reperibilità aggiuntive e tantomeno sull’obbligatorietà della stessa con tanto di disposizioni autoritarie riguardo alla disponibilità dei Lavoratori, per cui non sussiste un elemento che regola questo tema. A tal proposito, l’azienda più volte è stata informata, vista l’insostenibilità della situazione, che il personale non è più disposto a dare la propria disponibilità per ricoprire frequenti e quasi quotidiane extra turnazioni o aggiuntive rispetto al turno normale, ma e-distribuzione continua ad infierire. Per iscritto a seguito di assemblee, con comunicati sindacali e con continui contatti ad opera di CISAL FederEnergia, sono stati fatti tutti i tentativi per spiegare all’azienda che: serve personale con urgenza! Anche se tardivo, perché doveva essere già stato introdotto in azienda, almeno tre anni fa per vederne l’efficacia in termini operativi oggi. .

Cisal FederEnergia ha organizzato una iniziativa sindacale per la tutela dei diritti dei lavoratori di “ e-distribuzione “ , azienda del Gruppo Enel . Un sit-in che si è svolto davanti all'Enel in via Carlo Felice a Sassari La materia del contendere è contenuta in un volantino manifesto che riportiamo di seguito.