Solidarietà dalla Confederazione Agricoltori alla F.lli Pinna di Thiesi

“Ancora un’intimidazione che nulla ha a che fare con il mondo agropastorale dei lavoratori onesti. Condanniamo fortemente l’atto che nella mattinata di ieri si è verificato nel caseificio del fratelli Pinna di Thiesi – dice la Confederazione Agricoltori Nord Sardegna -. È un vile atto che ha colpito in primis la latteria, che dà lavoro a tantissime persone, e gli associati allevatori che ogni giorno, con sacrificio, versano il latte, frutto del loro lavoro e fonte di guadagno, spesso anche non riconosciuto come dovrebbe. La latteria ha un vasto bacino, che è lo stesso dei nostri confederati, a cui dimostriamo tutta la nostra solidarietà”.