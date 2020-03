Euro e marijuana nelle mutante: arrestato un 22enne

Ma non solo : nella successiva perquisizione eseguita nell'abitazione sono stati rinvenuti altri 6500 euro oltre al tradizionale armamentario utlizzato per il confezionamento delle dosi di droga. Il 22enne , al quale sono state messe le manette per detenzione e spaccio di droga, era stato fermato dagli agenti insospettiti da una improvvisa manovra del giovane alla vista dl'attuato della Volante.

Probabilmente riteneva che le sue mutande fossero un rifugio sufficiente sicuro per nascondere 4 confezioni di marijuana e circa 900 euro in contanti, tutti in biglietti di piccolo taglio, presumibilmente provenienti dallo spaccio. Ma così non è stato per la curiosità degli agenti di una Volante della Questura di Cagliari che durante la perquisizione di un cagliaritano di 22 anni hanno scoperto il tesoretto.