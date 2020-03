Cronaca Alghero: mattinata intensa per i Vigili del Fuoco - Anziana morta in appartamento

Una mattinata intensa, quella di oggi, per i Vigili del Fuoco di Alghero, chiamati per entrare in un appartamento di via XX Settembre dove hanno trovato, ormai privo di vita, il corpo di una donna di circa 70 anni. Sempre questa mattina, un incidente sul rettilineo che porta all'aeroporto di Alghero, scontro tra una Bmw ed una Renault Clio in cui si è reso necessario anche l'intervento del personale medico del 118. Nel frattempo, a Tottubella, una Fiat 500 è uscita di strada rendendo necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco e del 118.