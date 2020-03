Sassari: auto si ribalta in via Budapest

Incidente stradale in via Budapest a Sassari intorno alla 08.30 di questa mattina. Gli occupanti del veicolo sono stati affidati alle cure mediche del 118. Ancora ignota la dinamica, ma parrebbe che l'auto abbia perso il controllo capottando. Immediato l'intervento della squadra operativa 1A dei Vigili del Fuoco di Sassari. Presente sul posto anche Polizia locale per quanto loro competenza.