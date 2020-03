Gesturi: trattore si ribalta e muore un ragazzo di 15 anni

Lui, Luigi, appena 15enne, era salito sul trattore come faceva chissà quante altre volte, in campagna si prende confidenza con i mezzi agricoli fin da piccoli, ma improvvisamente il mezzo si è rovesciato ed è finito in una scarpata trascinando il giovane.





La tragedia è avvenuta in località Minde Guireo, in agro di Gesturi, dove appunto si trova l'azienda agraria della famiglia Busia. Sono arrivati immediatamente i soccorsi, 2 ambulanze del 118 , i carabinieri di Gesturi e Furtei, e perfino un elicottero. Ma Luigi Busia è morto praticamente sul colpo, troppo gravbi le lesioni riportate nella rovinosa caduta.









Inutili i tentativi disperati dei medici che hanno provato a lungo a rianimarlo.

Una manovra sbagliata, un improvviso avvallamento del terreno , un guasto meccanico, tante sono le ipotesi che tormentano una intera collettività alla notizia della morte di un ragazzo di soli 15 anni che era alla guida di un trattore nella azienda agraria della famiglia Busia.