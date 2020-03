Collegamenti Sardegna – Corsica: Pais: “Isolamento inaccettabile”

“Siamo fiduciosi – ha detto il Presidente Pais – che la compagnia di navigazione, anche alla luce delle continue sollecitazione da parte dell’assessore regionale ai Trasporti, adempia nel più breve tempo possibile e fornisca un mezzo sostitutivo, così come previsto dal contratto di servizio. In caso contrario, saranno necessarie decisioni alternative. Non si possono tollerare altri ritardi: la Sardegna ha il diritto di essere collegata anche via mare con la Corsica e con il resto d’Italia”.