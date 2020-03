Cagliari: il mondo della vela piange Gianfranco Gessa

Gianfranco Gessa è stato il più originale dei velisti della Sardegna. Nato a Cagliari negli anni 30 scopre, insieme a suo fratello Ghighi, la vela negli anni 50 e da allora viene travolto da una passione che lo ha accompagnato per il resto della sua vita, conclusasi qualche giorno fa. Ha vissuto la vela in tutte le sue forme, da regatante a navigatore oceanico, da comandante di grandi Yacht a windsurfista: non c’è stato mezzo a vela che non avesse provato. Ma, pur avendo delle qualità marine eccezionali, non è diventato famoso per questo. Franco era conosciuto per il suo originale stile di vita e il suo anticonformismo nell’approccio al mare: un vero avventuriero di altri tempi.





I racconti delle sue esperienze in mare hanno affascinato generazioni di velisti, soprattutto quelli più giovani che rimanevano le ore ad ascoltare le sue avventure fatte di tempeste, regate, naufragi, affondamenti... Pur non essendo mai stato un grande campione è stato il velista sardo più conosciuto nell’ambiente. Tutta la comunità velica sarda è rimasta profondamente colpita dalla sua scomparsa avvenuta, nella sua Cagliari, dopo un breve periodo di malattia. Ora non potremo più sentire i suoi racconti ma sicuramente rimarrà forte, nel mondo della vela sarda, la sua impronta.