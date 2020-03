Carne destinata alla mensa dei bambini sequestrata dalla Polizia Stradale

Dal controllo del carico gli agenti notavano che la carne veniva trasportata senza il rispetto delle normali regole igieniche previste dal Dlg 193/2007 e reg CE nr 852/04. Veniva pertanto richiesto l'intervento dei Veterinari del Dipartimento Prevenzione ATS – servizio igiene ed alimenti di Nuoro. Dal controllo effettuato è risultato che la carne oltre ad essere trasportata in contenitori non idonei e pertanto contaminabili non aveva la documentazione di tracciabilità attestante la provenienza, la specie e lotto di lavorazione come previsto.









Venivano pertanto contestate al vettore sanzioni amministrative per € 2.500 e la carne sottoposta a sequestro cautelare e destinata alla distruzione.

Durante un servizio di controllo per il trasporto di alimenti finalizzato alla verifica del rispetto delle condizioni igieniche, alla tracciabilità delle derrate e alla regolarità della documentazione, la Sezione Polizia Stradale di Nuoro effettuava il controllo di un autoveicolo per il trasporto specifico di sostanze alimentari, destinate alle scuole dell'infanzia e primaria di Oliena.