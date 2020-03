Macomer: solidarietà del Consorzio del Pecorino romano ai Fratelli Pinna

Lo dice il presidente del Consorzio di tutela del Pecorino Romano DOP, Salvatore Palitta, dopo l’attentato contro l’azienda dei fratelli Pinna di Thiesi.









“Un atto vile, che colpisce uno dei nostri associati, e che purtroppo non incoraggia né favorisce una convivenza nel comparto lattiero caseario che deve essere fruttuosa per tutti quelli che partecipano alla filiera, dai produttori di latte ai trasformatori. Sosteniamo con convinzione l’utilità di una sana contrapposizione: questa è invece una vicenda che va oltre volontà di tutti i protagonisti della filiera, cioè quella di trovare soluzioni utili e soddisfacenti per le esigenze di ciascuno e nell’interesse dell’intero comparto. Sono episodi che lasciano una profonda amarezza, e che devono essere immediatamente bloccati con l’auspicio che non si verifichino mai più”, conclude Palitta.