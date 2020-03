Thiesi: ordigno esplosivo (ma inattivo) nel cortile del caseificio Pinna

Quindi soltanto un gesto intimidatorio . A questa conclusione sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Bonorva , con il supporto degli artificieri del Comando provinciale di Sassari.





Un atto che rappresenta soltanto l'ultimo episodio di uno stato di tensione che viene manifestata da tempo nei confronti della azienda dei Fratelli Pinna .









Sull'episodio sta indagando la Procura della Repòubblica del Tribunale di Sassari.

Alla ripresa dell'attività produttiva dei caseificio Pinna di Thiesi , nelle prime ore del mattino di lunedì, nel cortile della azienda casearia è stato trovato un ordigno che in un primo momento si riteneva potesse esplodere ma che dopo controlli successivi si è accertato era privo di efficacia in quanto il detonatore non era stato inserito.