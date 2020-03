Coronavirus: c'è un filo diretto - Iniziativa Ordine Psicologi

"La nostra assistenza psicologica -ha aggiunto Angela Quaquero- è diretta anche ai professionisti e agli operatori coinvolti nell'emergenza sanitaria, medici, infermieri, personale di assistenza, che sono stati mobilitati per fronteggiare ogni evenienza legata alla eventuale diffusione del contagio anche in Sardegna. Seguiamo con attenzione gli sviluppi della situazione e delle azioni che sono state messe in campo dalle autorità sanitarie, che, come sappiamo hanno già predisposto presidi anche esterni alle strutture sanitarie e mobilitato il personale, con azioni restrittive su permessi e ferie. Una condizione di pressione e stress di cui occorre tener conto e per cui siamo pronti a intervenire".