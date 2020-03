Si abbassa l'età dei consumatori di droga: siamo a 11/12 anni

L’irresponsabilità criminale dei pusher li ha portati ad indirizzare le loro attenzioni sugli adolescenti abbassando l’età dei consumatori agli 11/12 anni, soglia impensabile fino a qualche anno fa. Un dramma sociale che gli sta causando serie difficoltà oggi nel campo della scuola, pensiamo alle altissime percentuali di dispersione scolastica già nelle scuole medie e ancora più gravi lo saranno nel futuro prossimo, quando gli stessi ragazzini, diventati adulti, dovranno prendersi responsabilità e non ne saranno in grado a causa delle dipendenze da sostanze.









Una situazione gravissima che conferma le pesanti parole che già negli anni ’70 il filosofo L. Ron Hubbard scriveva sulle droghe definendole come “l'elemento più distruttivo presente nella nostra cultura attuale". Indispensabile quindi continuare la guerra senza quartiere ai pusher e ai mercanti di morte che i volontari di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga e della Chiesa di Scientology stanno portando avanti in numerose località della Sardegna, in particolare a Cagliari, Olbia e Nuoro dove da anni in collaborazione con istituzioni, scuola e altre associazioni di volontariato locali portano il messaggio di vivere liberi dalla droga. Info sui materiali e le iniziative della Fondazione sul sito: www.noalladroga.it

Il fatto che ancora si faccia uso di droghe di ogni tipo e che i consumatori siano sempre più giovani, significa che esiste una disinformazione diffusa sulle reali conseguenze che le stesse causano. Sondaggi affidabili ci dicono che oltre il 50% di chi non fa uso di droghe, ha ricevuto una corretta informazione che lo ha tenuto lontano da esse e chi ne fa uso si è fatto abbindolare dalle menzogne degli spacciatori che vorrebbero far credere che le droghe siano il modo migliore per risolvere i problemi.