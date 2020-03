Bosa: scarichi fognari nel Temo - Denuncia del Comitato InBosa

Prima della costruzione del depuratore (1984) abitazioni e attività scaricavano direttamente nel Temo; oggi una tubazione di collettamento di lunghezza di tre chilometri, con una pendenza inesistente, di diametro inadeguato, è all'origine dei molti guai della rete idrica. Acque bianche meteoriche e acque nere si mescolano, causando allagamenti e scarichi illegali (per presenza di colibatteri) direttamente nel fiume. Anche il depuratore scarica saltuariamente prodotti fecali e carta igienica e nelle notti estive a Terridi si sente odore di fogna.









I militari della Capitaneria, con il supporto di auto spurgo e traccianti colorati, stanno ricostruendo una mappatura della rete di scarico delle acque; svolgono una preziosa azione di supplenza in compiti che toccherebbero a Comune e Abbanoa - conclude InBosa Acqua Bene Comune -, almeno per risolvere i casi dove acque nere e bianche si mescolano e finiscono direttamente nel Temo così da evitare le esalazioni maleodoranti che affliggono gli abitanti e allontanano gli ospiti in vacanza".