Pensioni fasulle: indagato un funzionario del patronato

Tra queste in particolare l'attestazione falsa del versamento dei contributi previdenziali in numerosi casi di richieste di pensionamento che l'Inps accertato appunto non veritiera. Gli episodi riguarderebbero poco meno di un centinaio di soggetti molti dei quali residenti nell'hinterland cagliaritano. Non è un caso infatti che gli inquirenti abbiano eseguito perquisizioni nelle sedi del patronato di Villacidro, Guspini e San Gavino Monreale.

L'indagine è soltanto all'inizio ma già si teme che possa dilatarsi nell'intero comparto dei patronati di assistenza ai quali in tanti si rivolgono per trovare un sostegno finanziario. Il problema riguarda il patronato della Cgil Inca , un funzionario del quale sarebbe stato denunciato all'autorità giudiziaria in seguito alle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Cagliari che si era mossa su segnalazione dello stesso sindacato nel momento in cui erano apparse alcune anomalie nella concessione del riconoscimento pensionistico.