Tragedia alle porte di Sasssari: moto contro muro - Muore una 15enne

La ragazza viaggiava in sella a una Aprilia 125 condotta da un suo amico, di 17 anni, ed erano reduci da una festa di ballo del carnevale. La ricostruzione del tragico incidente è ancora in corso ma da una prima valutazione sembrerebbe che la moto abbia urtato contro il cordolo di un marciapiede , nell'impatto i due giovani sono stati scaraventato violentemente contro un muro. Un impatto letale per la ragazza che è morta durante il suo trasferimento in ospedale a Sassari a bordo di una unità medica del 118.









Al Santissima Annunziata anche il ragazzo che era alla guida che avrebbe riportato oltre a numerose contusioni in tutto il corpo, una frattura alla una gamba. Tra le ipotesi che vengono avanzate sulle cause che hanno provocato questa nuova tragedia della strada che si è portata via una giovane vita, la vittima si chiamava Elisa Riccobono, quella della velocità che pare fosse piuttosto sostenuta. Sul giovane centauro saranno inoltre eseguite analisi del sangue per accertare le sue condizioni psico fisiche nel momento in cui era alla guida della moto.

L'ultimo giorno di carnevale ha coinciso con l'ultimo giorno di vita per una ragazza di 15 anni che nella notte appena trascorsa è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto durante l'attraversamento della borgata di Li Puntii, alla periferia di Sassari.