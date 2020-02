Alghero: 2 incidenti stradali nel pomeriggio - gli occupanti dei veicoli soccorsi dal 118

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi in Viale Europa ad Alghero ed un secondo, poco più tardi verso le 16:45, sulla SP 42 all'altezza dell'azienda vitivinicola Sella &Mosca. Immediato l'intervento della squadra operativa 10A del distaccamento di Alghero dei Vigili del Fuoco. In entrambe i casi è stata messa in sicurezza la zona interessata dall'incidente e si è provveduto ad affidare gli occupanti dei veicoli al personale del 118 presente. Forze dell'ordine presenti per quanto loro competenza.