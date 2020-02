Cocaina e marijuana: 10 arresti in Barbagia - Smantellata dai Carabinieri una banda di spacciatori

L'operazione, scattata all'alba di oggi con un imponente schieramenti di forze rappresentato dai militari delle Compagnie di Ottana, Siniscola e Nuoro e con il supporto dello Squadrone Cacciatori di Sardegna e di un mezzo aereo del Nucleo Elicotteri di Olbia. I militari hanno notificato 10 ordini di arresto emessi emessi dal Gip del Tribunale di Nuoro.









L'accusa per tutti è di spaccio, detenzione e porto di armi clandestine e di estorsione.

Le manette sono scattate ai polsi di i P.I., 20 anni e R.M., 30 anni entrambi di Fonni, S.G. e P.G., fratelli 30enni di Siniscola. A G.I., 50 anni, tutti in carcere. Gli altri arresti, ma in regime di domiciliari, riguardano D.E.C., 19enne e G.C., 26enne, entrambi di Siniscola,obbligo di dimora per G.R.S., 30 anni, di Mamoiada e C.F., 20enne di Siniscola e C.Z., 40 anni di Orani. Degli arrestati sono state fornite soltanto le iniziali della rispettive generalità.