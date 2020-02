Furgone in fiamme a Porto Torres

A fuoco questa notte un furgone a Porto Torres in via Principe di Piemonte, ancora ignote le cause. Il fatto è avvenuto poco prima delle 01:30, ora in cui la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Sassari ha ricevuto la richiesta di intervento: prontamente è stata inviata squadra operativa 9A del distaccamento di Porto Torres. Immediatamente è stata messa in sicurezza la zona interessata dall'incendio e prontamente spento. Presenti le forze dell'ordine per la sicurezza delle operazioni di soccorso.