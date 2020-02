ATS: per l'emergenza coronavirus sospese le ferie nella sanità - Il Nursing Up chiede la revoca

In questi anni il personale Infermieristico e di supporto è sempre stato considerato un costo mentre ora viene visto come una risorsa. Se siamo una risorsa indispensabile nelle situazioni di emergenza, lo siamo sempre ed una Regione seria investe sulle risorse indispensabili quali sono gli operatori sanitari, in primis gli infermieri . Il Nursing Up chiede quindi "che vengano attuati al più presto gli interventi necessari a risolvere l'emergenza costante dovuta alla carenza di personale, portando a termine in breve tempo i concorsi già banditi per le professioni sanitarie e il personale di supporto e che si proceda alla stabilizzazione del personale precario in servizio presso le Aziende Regionali così come previsto dalla proroga dei termini della legge Madia".









Il sindaco chiede poi "che venga cancellato l’ordine di servizio inerente la sospensione delle ferie che riteniamo inopportuno e fuori luogo , così come lo è anche la sua parziale rettifica. Si richiede anche un incontro urgente con le organizzazioni sindacali rappresentative il Comparto Sanità presso l'Assessorato Regionale al fine di avviare un tavolo di discussione con il compito di programmare gli interventi a breve, medio e lungo termine da mettere in atto per risolvere la continua carenza di personale presso le UO aziendali, questa si una emergenza ormai divenuta cronica e che mette a rischio la salute deicittadini e dei professionisti ".

Il Nursing Up, sindacato delle professioni infermieristiche, interviene con un documemto a firma del segretario provinciale Alessandro Nasone, in merito alla delibera ATS del 26/02/2020 inerente le disposizioni urgenti in materia di contenimento della diffusione del Coronavirus COVID-19 con la quale l'Azienda dispone la sospensione delle ferie in corso e delle ferie programmate a tutto il personale attualmente in servizio presso la stessa. Questa segreteria - si legge nella nota - garantisce il massimo impegno da parte di tutti i propri iscritti nella gestione della fase emergenziale così come previsto dal mandato professionale e dal codice deontologico della professione infermieristica. Viene poi segnalato che " l'attuale situazione emergenziale, che ha portato alla necessità della sospensione delle ferie, ha radici profonde in almeno un ventennio di politiche di riduzione progressiva del personale in servizio presso le aziende regionali e ad un ricorso eccessivo al precariato che non ha garantito la necessaria stabilità alle piante organiche dei reparti.