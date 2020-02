Piano della Bonifica: le puntualizzazioni del Comitato Nurra

Tiziana Lai presidente del Comitato zonale Nurra, interviene sulla recente approvazione da parte del consiglio comunale del piano riguardante l'agro algherese. "L’approvazione definitiva del Piano di Valorizzazione della Bonifica Storica di Alghero - afferma - con la presa d'atto delle osservazioni e delle prescrizioni imposte della Regione Sardegna non è una vittoria ma è solo una pezza al tremendo modo di concepire la pianificazione urbanistica. Il Piano infatti andrà in pubblicazione dopo un lungo iter, dopo una lunga e dissanguante battaglia per far rispettare i diritti di tutti, senza che le borgate siano pianificate e comunque con una serie di macro errori che dovranno essere ancora corretti. La grande conquista per noi è invece quella sì di essere riusciti a far inserire osservazioni dimenticate ma soprattutto quella di essere riusciti a far scrivere nero su bianco che il vincolo paesaggistico sul famigerato Canale Orune si applica sul bene "canale artificiale" e non sul “bene fiume”!





Perché da nessuna parte era scritto che il Canale Orune è un canale artificiale. Siamo felici che l'iter sia quasi concluso, di aver contribuito con il nostro lavoro a migliorare il Piano della Bonifica e le medagliette di latta le lasciamo a chi oggi continua a confondere il Piano di Valorizzazione con il Piano di Assetto Idrogeologico. Sono due pianificazioni distinte e le opere di mitigazione per ridurre le aree a rischio idrogeologico non hanno nulla a che vedere con il Piano approvato ieri, ma saranno solo frutto di un duro lavoro ancora da fare. Ringraziamo l'Assessore Piras per il lavoro di correzione fatto senza perdere tempo e con grande attenzione alle tutele di tutti. Noi andiamo avanti nella convinzione - conclude Tiziana Lai - che non vogliamo ringraziamenti ma atti concreti da amministratori che ci devono tutelare e non giocare con le nostre proprietà per appuntarsi le famose medaglie di latta! "