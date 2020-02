Piano delle borgate: condivisione positiva da Guardia Grande

Il rammarico è che questo risultato sia stato raggiunto con grave ritardo, soprattutto a causa di mistificazioni e attacchi al lavoro dei tecnici del piano da parte di chi si è fatto promotore della protesta riguardo il Canale Urune. Protesta che non ha portato ad alcun risultato significativo ma anzi: a causa delle lungaggini dovute alle verifiche su un lavoro risultato più e più volte adeguato si è perso oltre un anno di tempo che poteva invece essere utilizzato per opere di mitigazione del rischio idrogeologico. Opere che, forse, oggi sarebbero già state terminate. In ogni caso - conclude la Congiu - tutto è bene quel che finisce bene!

Ancora espressioni di soddisfazione giungono dalla Nurra algherese per il provvedimento liquidato dal consiglio comunale di Alghero nella seduta di mercoledì scorso. " In qualità di ex presidente del Comitato di Borgata di Guardia Grande - Corea - afferma Giuseppina Congiu - commento positivamente l'approvazione definitiva del Piano di Conservazione e Valorizzazione della Bonifica di Alghero: finalmente le aziende agricole del territorio hanno la possibilità di tornare a investire. Si torna a crescere insomma. Come ex direttivo del Comitato di Borgata di Guardia Grande - Corea siamo stati i promotori attivi di questo Piano insieme a Sa Segada - Tanca Farrà e Maristella e ne abbiamo seguito l'iter passo passo sino alla sua conclusione odierna.