Alghero: parte del centro commerciale all'asciutto - Condotta in tilt

I lavori di sostituzione di una saracinesca, motivo per il quale Abbanoa ha proceduto alla chiusura, dovrebbero concludersi entro il pomeriggio, con conseguente riapertura dell’acqua. Abbanoa comunica che avrà cura, in ogni caso, di limitare le ore di interruzione e completare i lavori in tempi minori rispetto alle previsioni.

A causa di lavori urgenti alla condotta di via Vittorio Emanuele, Abbanoa ha proceduto alla chiusura dell’erogazione idrica nel tratto di via Vittorio Emanuele, a partire da Porta Terra, fino all’incrocio con via La Marmora, e nell’isolato tra Via La Marmora, via Mazzini, via Lo Frasso.