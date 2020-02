La Parrera: un quartiere dimenticato - Tatiana Argiolas: "A breve entreremo nel merito delle dinamiche urbanistiche"

Negli anni Cinquanta la "Parrera" era considerata la periferia della periferia di Alghero, un agglomerato che sembrava fosse funzionale soprattutto alle cave di pietra (da quì l'indicazione di La Pietraia) che si trovavano in quei terreni. E chissà se proprio questa lontananza dalla storica Alguer Vella non sia stata un elemento di valutazione per individuare proprio da quelle parti gli insediamenti di edilizia economico popolare. Con l'esplosione del fenomeno turistico, cui si è accompagnato in maniera decisamente massiccia quello edilizio, la Parrera ha cominciato a vivere una frenetica crescita fino a essere tutt'uno con la città e diventarne il quartiere più popoloso. Nel corso degli anni lo sviluppo dell'area è stato in balia del fenomeno edilizio più selvaggio fino agli anni 70/80 quando apparve forte l'esigenza di una seria pianificazione urbanistica.





Al momento il quartiere sembra esprimere tutte le contraddizioni di un sistema lento e a volte confuso. La Pietraia vive oggi una condizione che ne penalizza fortemente ogni ipotesi di serio sviluppo in tutte le sue diverse sfaccettature: l'area dei servizi (ospedali compresi), quella dell'edilizia economico popolare, il comparto mercantile che negli ultimi tempi si è rivelato piuttosto vivace con l'avvio di iniziative di un certo livello (è il caso di Delicius), quello residenziale delle seconde case e infine quello turistico, a valle, sulla litoranea a mare. Un "quartiere città" che merita un ulteriore approfondimento sotto l'aspetto urbanistico che eviti di compromettere quelle potenzialità, e sono tante, che potrebbero disegnare una "nuova" Pietraia, soprattutto nel momento in cui diventerà operativa la circonvallazione la cui ridistribuzione del traffico in entrata e uscita potrebbe restituire vivibilità a un'area fortemente penalizzata anche dall'inquinamento dell'aria a causa dei consistenti volumi della circolazione di auto che durante la stagione estiva raggiungono livelli insopportabili anche per la salute dei cittadini.





I piani di zona che dovevano dare una risposta urbanistica, dai servizi alla viabilità, dal residenziale al ricettivo, dal trasporto pubblico interno al verde, sono addirittura scaduti dal 1994, secondo un vecchio adagio che da queste parti registra, per questo tipo di pianificazione, ritardi che vanno oltre il quarto di secolo. Come nel caso del piano urbanistico comunale. Una "astanteria" così prolungata ha provocato alla Pietraia anche situazioni al limite della regolarità per un'area urbana. Si pensi alle decine di ettari prive di destinazione che si trovano tra la via Liguria e l'ultimo insediamento di edilizia popolare rappresentato dalla torre grattacielo. Spazi di vegetazione spontanea che durante la stagione estiva costituiscono perfino un problema sul fronte del rischio incendi. Recentemente l'ex consigliere regionale Raimondo Cacciotto ha ricordato l'esistenza di un progetto di riqualificazione presentato nella passata legislatura e ha condiviso l'esigenza di una revisione urbanistica del quartiere adattandola alle esigenze di una realtà urbana moderna e operativa. "Il quartiere della Pietraia è nelle nostre priorità" ha precisato la presidente della commissione urbanistica avvocato Tatiana Argiolas. "Condividiamo le criticità in essere di tipo urbanistico che stanno condizionando lo sviluppo di un'area importantissima per la città - ha aggiunto - e sono certa che in tempi brevi entreremo nel merito delle dinamiche che consentiranno un rilancio del quartiere".