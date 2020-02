Mancati controlli ai confini: Zoffili chiama il premier Conte in audizione

Così Eugenio Zoffili, deputato Lega e Presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di Immigrazione.

"Nella riunione della bicamerale Schengen, Europol e Immigrazione che ho convocato sull'emergenza del Coronavirus ho rilevato l'assenza di controlli ai confini terrestri del nostro Paese e nelle stazioni ferroviarie oltre all'inefficacia delle misure negli aeroporti. La sospensione dell'accordo di Schengen, scelta di buonsenso, garantirebbe maggiore tutela per la salute di tutti i cittadini in Italia ma anche in Europa consentendo l'attuazione di misure di controllo e prevenzione alle frontiere. Nella funzione di controllo e vigilanza sull'attuazione dell'accordo di Schengen e in materia di immigrazione ho pertanto inviato una lettera al Premier Conte invitandolo a riferire in audizione con urgenza in bicamerale".