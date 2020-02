Alguer Vella: martedì assemblea straordinaria per la rete del gas









L'incontro rappresenterà il debutto in via ufficiale del nuovo Consiglio Direttivo dell'Alguer Vella alla presenza dell’Amministrazione Comunale .

Martedì 25 febbraio alle ore 17.30 , nel salone “Don Gallo” in Via Sant’Erasmo ad Alghero, si terrà l’assemblea straordinaria del Comitato di quartiere del Centro Storico. Assemblea convocata per entrare nel merito dei avori di realizzazione della rete di erogazione gas all'interno della città murata.