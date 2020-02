Venerdì Buddi Buddi chiusa per 2 ore

Le prove di carico saranno effettuate utilizzando camion a 4 assi e carico massimo di 400 quintali ciascuno; i rilievi saranno monitorati con stazione totale Geotronics Geodimeter 600 e prismi ottici.

Dalle 15.30 alle 17.30 di venerdì 21 febbraio sarà chiusa al traffico via Buddi Buddi, in direzione Platamona, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Sette Fratelli e il numero civico 48. Sarà consentito soltanto il traffico locale, sino alla stazione di rifornimento. Sono modifiche alla viabilità necessarie per eseguire le verifiche di carico sul cavalcaferrovia Buddi Budd e sul cavalcavia Rodda Quadda; entrambe le opere si trovano sulla Buddi Buddi, tra l'incrocio con la strada vicinale Zuari e l'ingresso del del numero civico 48 (vicino al bar Graziella).