Ozieri: lavori in corso nelle condotte - La città senz'acqua

La situazione ritornerà alla normalità a lavori conclusi entro il pomeriggio a conclusione dei lavori di riparazione prevista per le 17.30. L’intervento è reso particolarmente difficoltoso a causa della presenza di alberi ad alto fusto lungo la fascia di esproprio dove passa la condotta, per un tratto di cinquanta metri. Per questo motivo Abbanoa ha chiesto la collaborazione del Comune e del Corpo forestale per l’eventuale autorizzazione al taglio delle piante che interferiscono con la condotta. Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare la riapertura dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo.









Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono a lavoro a Ozieri per riparare un guasto improvviso riscontrato questa notte nella condotta distributrice in uscita dal serbatoio “Boschetto”. Sono in corso le manovre di sezionamento per circoscrivere quanto più possibile i disservizi. Attualmente l’erogazione è sospesa nella zona medio-bassa del centro abitato alimentata dall’impianto.