Oristano: si inaugura un presidio contro le mafie

All’iniziativa interverranno i referenti del presidio Giada Oppo e Giuseppe Lacasella, il dirigente scolastico Pino Tilocca e il referente di Libera Sardegna Giampiero Farru. L’inaugurazione rientra nell’ambito delle manifestazioni “Verso il 21 marzo”, organizzate in preparazione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie in collaborazione con il Csv Sardegna Solidale. Nello scorso mese di novembre l’attività del presidio oristanese ha preso il via con l’avvio del tesseramento (ormai sono quasi cento le adesioni) e la presenza al De Castro di Margherita Asta, figlia e sorella delle vittime, oggi dirigente nazionale di Libera. Studenti e docenti del De Castro sono stati inoltre presenti lo scorso dicembre a Gergei all’inaugurazione del Parco della Memoria e parteciperanno il prossimo 21 marzo a Palermo alla manifestazione nazionale organizzata da Libera per la venticinquesima Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.