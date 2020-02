Sassari: giovedì l'assemblea civica

Esame e approvazione documento unico di programmazione 2020 – 2022;





Ordine del giorno dei consiglieri Pinna, Masala, Mascia e della consigliera Fundoni su "Proposta di convocazione urgente di Consiglio comunale con ordine del giorno: Cessazione dell'uso del carbone per la produzione di energia elettrica e sostegno all'uso del metano in rete quale infrastrutturazione indispensabile per il futuro sistema energetico della Sardegna".









Interpellanza dei Consiglieri Masala, Pinna, Mascia e della Consigliera Fundoni su “Progetto “Moss-mobilità sostenibile a Sassari” - Stato dell'arte”.

Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa – Modifica comma 2 dell’articolo18 (maggiorazioni e riduzioni);