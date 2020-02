Alghero e l'igiene urbana: soddisfatti a Maristella

Come cittadini attivi siamo consapevoli del fatto che con il nostro attento impegno nel suddividere le varie tipologie di rifiuti si aumenterà la percentuale di differenziata e questo, certamente, porterà giovamento a noi tutti e all'ambiente. Come Comitato di Borgata non mancheremo di raccogliere e segnalare le eventuali criticità e al contempo oggi non ci sottraiamo dal rivolgere un plauso con il settore comunale Ambiente e la Ciclat. Le sinergie positive finora instaurate, siamo certi, porteranno ulteriori risultati positivi per la borgata di Maristella."

Prima settimana del porta a porta a Maristella. Certamente non abbiamo la presunzione di voler fare un bilancio definitivo, ma alcune cose sono già evidenti, come ad esempio il miglior colpo d’occhio derivante dall'assenza dei vari cassonetti stradali alla cui rimozione è seguita la pulizia dei siti. Lo sostiene la presidente del Comitato di borgata di Maristella , Tonina Desogos, che aggiunge : " Positiva anche l’introduzione dell’orario di esposizione mastelli dalle 6,00 alle 9,00 del mattino che ha consentito di non registrare i noti disagi derivanti dalla presenza della fauna selvatica che certamente non manca di scorrazzare come sempre nella borgata. Ottima proposta anche la programmazione per il giorno 29 febbraio p.v. dalle ore 8,00 alle ore 12,00 in piazza Circolo (via dei Platani) dell'iniziativa Desbarrassa-Ne Tot, nella quale gli abitanti di Maristella potranno depositare gli ingombranti.