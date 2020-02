Giacomo Urtis indagato per “prelievi di sangue non autorizzati”

L'algherese Giacomo Urtis, famoso per aver partecipato all’Isola dei Famosi, è indagato dalla Procura di Milano perché avrebbe effettuato senza alcuna autorizzazione prelievi di sangue a pazienti che ne facevano richiesta presso la sua clinica privata, il tutto a scopo di lucro. A scoprirlo i NAS dei Carabinieri, il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dell’Arma. Indagati anche due direttori ed il padre, Antonio Urtis, amministratore unico e rappresentante della società “Istituto Dermoestetico s.r.l. di Giacomo Urtis”. L’attività si svolgeva a Villa Arbe in cui, come da descrizione nel proprio sito internet, si offrono servizi di chirurgia plastica, ricostruttiva e generale.





Nella foto il Dottor Giacomo Urtis