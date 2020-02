Oltre mezzo chilo di coca in casa: arrestato un 41enne









E' così scattato l'arresto per detenzione di droga a fine spaccio a carico di Roberto Sanna, 41enne, di Ghilarza. A eseguirlo sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Ghilarza. Il provvedimento restrittivo è stato confermato dal giudice che ha disposto a carico del ghilarzese gli arresti domiciliari.

Da tempo era tenuto sotto controllo dalle forze dell'ordine fino a quando non è stato deciso effettuare una perquisizione nella sua abitazione che ha portato a un risultato abbastanza importante : 528 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento,poco meno di un migliaio di euro e perfino un biglietto con nomi, cognomi, inccassi e cifre. Rinvenimento quest'ultimo che sarà molto utile per gli investigatoii.