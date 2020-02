Giornata di lutto nello scalo gallurese: sfilano i dipendenti dell'Air Italy

L'aeroporto Costa Smeralda a Olbia sta vivendo in questa giornata di domenica un evento probabilmente unico nella storia dello scalo gallurese : i dipedenti di Air Italy hanno partecipato a una manifestazione, e insieme a loro tanti cittadini, per evidenziare il profondo disagio nel quale si trovano dopo l'annuncio della messa in liquidazione della compagnia aerea. E lo hanno fatto scegliendo per il loro abbigliamento il colore giusto : quello nero , del dolore di tante famiglie che in pochi giorni hanno visto il loro futuro compromesso. E oltre all'abbigliamento hanno portato con loro anche i trolley, le valige, significativo gesto che annuncia incertezze e possibili emigrazioni. Lo scalo smeraldino ha quindi vissuto una giornata triste durante la quale era evidente l'angoscia di tanti uomini e donne . A loro i dipendenti della società di gestione dell'aeroporto hanno manifestato ampia solidarietà.