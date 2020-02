Maltrattata dal marito lo denuncia: arrestato

Ha sopportato fino a quando ha potuto e alla fine è stata costretta a chiedere aiuto ai carabinieri. Ha raccontato la sua disperata condizione di donna maltrattata continuamente dal marito, percossa per i più futili motivi, minacciata costantemente, una vita d'inferno. La vicenda si è verificata a Tertenia, i militari hanno raccolto la denuncia, svolto rapide indagini, acquisito testimonianze e trasmesso un rapporto alla Procura della Repubblica di Lanusei. Il magistrato ha quindi emesso un provvedimento di arresto a carico del marito della donna, un uomo di 51 anni di Tertenia, che ora si trova ai domiciliari nella proprio abitazione.





La donna è stata sistemata in altro domicilio, sempre in paese. Lui dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. L'ennesimo episodio testimonia di una preoccupante esclation per questo specifico reato: nel 2019 sui 53 casi tra omicidi e tentati omicidi registrati in Sardegna, 13 sono stati commessi ai danni di donne: il 25%, come ha sottolineato la Procuratrice generale durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario a Cagliari.