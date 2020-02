Scampato pericolo per i naviganti: tronco alla deriva nel Golfo dell'Asinara

Scampato pericolo per i naviganti: la Guardia Costiera di Porto Torres ha richiesto l'intervento al nucleo sommozzatori ed al nucleo Nautico del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Porto Torres per operare su un tronco di grandi dimensioni (20 metri circa) alla deriva a circa 7 miglia dal porto di Castelsardo. Il tronco poteva costituire un serio pericolo per una qualsiasi imbarcazione in navigazione. Il tronco è stato quindi messo in sicurezza imbragato e trasportato sino al porto di Porto Torres per le procedure di dismissione.