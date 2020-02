Catturato l'assassino della donna uccisa ieri a Ossi

È stato catturato durante la notte appena trascorsa l'omicida della donna accoltellata ieri in un bar di Sorso. La donna sarebbe poi morta ad Ossi, scaricata in fin di vita davanti alla guardia medica locale. La cattura dell'assassino da parte dei carabinieri è avvenuta a Sassari, in un parcheggio, dopo che l'uomo era stato avvistato in un bar di Usini, vicino ad Ossi. L'uomo aveva avuto già un'interdizione ad avvicinarsi alla vittima. Si chiama Francesco Baingio Douglas Fadda, sassarese di 41 anni, con precedenti di polizia per truffa e altro. La vittima è una donna ungherese, Zdenka Krejikova, con la quale il Fadda aveva una burrascosa relazione sentimentale. Il drammatico episodio ha origine in un bar di Sorso, sabato sera, quando per causa ancora in corso di accertamento, il Fadda avrebbe colpito con numerose coltellate la donna fino a ridurla in fin di vita.





Alla brutale aggressione hanno loro malgrado dovuto assistere due bambine in tenera età, figlie della cittadina ungherese. Subito dopo Big Jim, così ama farsi chiamare il Fadda per la cura particolare che ripone nell'esibizione dei proprio muscoli, ha caricato la donna e le bambine in auto, una Bmw, e ha raggiunto Ossi dove ha scaricato la donna morente nella abitazione di un conoscente che a sua volta ha allertato la vicina guardia medica. Ma Zdenka Krejikova è morta nell'ambulanza che la trasportava in ospedale. In questa immensa tragedia, l'ennesima che registra un femminicidio in questo territorio, c'è ora forte la preoccupazione per la presenza delle due bambine insieme all'uomo in fuga, piccole incolpevoli che stanno vivendo una esperienza drammatica che difficilmente dimenticheranno.