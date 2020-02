Continuità territoriale e Air Italy: Pais chiama a Roma i politici sardi

"È indispensabile - scrive ancora Pais - al di fuori delle appartenenze politico-partitiche, far valere unitariamente la voce del popolo che rappresentiamo . La vertenza Air Italy, l'avvio della nuova continuità territoriale, il costo dei carburanti navali e tutti i problemi che affliggono la nostra isola - continua Pais - richiedono un'azione unitaria, sia nella fase in cui si discutono le possibili soluzioni, sia nella fase in cui si elaborano le strategie più idonee a raggiungere gli obiettivi: l'azione di chi rappresenta il Popolo sardo nelle diverse istituzioni democratiche è infatti più incisiva se è condotta in modo unitario e se non si disperde in estemporanee iniziative talvolta tra loro contrastanti".